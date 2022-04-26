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До Великодня у Львові роздали майже 5000 продуктових наборів

Наталя Дуляба

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До Великодня потребуючим у Львові роздали 4924 продуктові набори, які придбали за бюджетні кошти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На всі продуктові набори витратили майже 1,5 млн грн. 3300 наборів придбало управління соціального захисту для найбільш потребуючих мешканців Львівської громади (малозабезпечені, особи з інвалідністю та особи, котрі мають порушення функцій зору та слуху).

До пакунків увійшли чай, рибна консерва, молоко згущене, цукор, олія соняшникова, борошно, родзинки, печиво, суп-брикет гороховий та суп-брикет харчо.

Водночас Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування для одиноких літніх людей та самотніх осіб з інвалідністю купив 1624 подарункові набори до Великодня. Їх роздали людям, що перебувають на обліку установи.

У цих наборах були паска, ковбаса, сир кисломолочний, масло, яйця та шкарпетки.

«Найвразливіші мешканці нашої громади не залишились без продуктів: до Великодня вони одержали подарункові пакунки. Понад 1000 громадян отримали продуктові набори через структурні підрозділи управління соціального захисту. Решта пакунків передано для розповсюдження громадським і релігійним організаціям та благодійним фондам: УТОС, Фонд реабілітації незрячих, Українська спілка інвалідів, Українське товариство глухих, ГО «Львівська обласна організація Спілка політв’язнів України» та релігійні громади Львова», – кажуть у міському управлінні соцзахисту.

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