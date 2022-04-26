Для тактичних тренувань ЗСУ і ТрО надають лазертаг-обладнання. Як отримати?

Харківське виробництво Lasertag.Net, що виготовляє обладнання для спортивно-розважальної гри «Лазертаг», безплатно надає комплекти обладнання для тактичних тренуваннь українським бійцям та загонам тероборони. В деякі тагери окрім лазерів вмонтовано шокери. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Завдяки обладнанню, що в мирному житті призначене для ігор, українські захисники навчаються правильного руху на місцевості, зачистки міста й інших територій, евакуюванню потерпілих, комунікації між собою та підрозділами.

«З початком повномасштабної війни ми всі зрозуміли, що кожен з нас має перемагати в тому, в чому найбільше розуміється. Так, мій брат координує закупівлю амуніції та збирає на це кошти в ІТ-спільноті. Мій друг виготовляє модульні будинки. А наша компанія робить те, чим займалася останні 15 років – надає обладнання для тактичних підготовок. Щоправда, це вже не розважальний формат, не тімбілдинг, але з усім тим це рятує життя та наближає нашу перемогу», – розповідає Михайло Обод співзасновник Lasertag.Net.

Його компанія до 24 лютого мала велике виробництво в Харкові. З початком війни співробітників та обладнання довелося евакуювати. Натепер виробництво розташоване в Чернівцях, а філія збору обладнання – в Естонії. Деякі працівники виїхали за кордон, частина евакуювалася в Чернівці, дехто лишається в Харкові з особистих причин. Маючи клієнтів у 66 країнах, Lasertag.Net продовжує виконувати замовлення, щоб заробляти кошти й виплачувати заробітну плату. Водночас компанія активно допомагає ЗСУ.

«Коли мені в особисті повідомлення почали писати з проханнями надати обладнання лазертагу для тренування, я довго не роздумував. Перші партії вже пішли в локації, де особливо необхідна тактична підготовка бійців», – додає Михайло Обод.

Від початку квітня компанія надіслала 180 комплектів для лазертагу. З їхньою допомогою підготовку пройшли кілька тисяч солдатів. Лише на одній локації можуть тренуватися протягом доби 600 людей. (Відео одного з тренувань тут).

«Правильна позиція та своєчасне переміщення – запорука виживання під час військових дій. Саме це відпрацьовується за допомогою лазертагу. Наразі робимо методичку з особливостями використання обладнання у тренуваннях. Особливу увагу надамо порятунку поранених та евакуації поранених/загиблих з-під вогню, комунікації між загонами в бойових умовах, ідентифікації свій/чужий», – наголошує співзасновник компанії.

Щоб отримати комплект лазертагу для тренування, потрібно написати на пошту [email protected], описати потреби загону чи бійців та залишити свої контакти.

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