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З російського полону визволили льотчика Романа Василюка

Наталя Дуляба

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Українського пілота Су-25 Романа Василюка, якого ворожа ППО збила над Волновахою, визволили з полону. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Підполковника Романа Василюка, українського пілота Су-25, збила ворожа протиповітряна оборона 14 березня під час виконання бойового завдання над Волновахою Донецької області. Він зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів.

Роман Василюк пройшов через численні допити російських спецслужб. До звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька. 24 квітня, тобто більше ніж через місяць, льотчик повернувся на підконтрольну Україні територію.

Роман Василюк зараз отримує належну медичну допомогу, проте довго лежати у лікарні не планує.

«Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись до повного звільнення нашої країни від окупантів», – каже український льотчик.

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