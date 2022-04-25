Українська ППО знищила ще один ворожий літак

25 квітня українська ППО збила на Харківщині російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це йдеться у Facebook Повітряного командуваня «Схід».

За попередніми даними, протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 181 літак, 154 гелікоптери та 201 безпілотник.

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