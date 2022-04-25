Ситуація на фронті: зведення Генштабу

На сході та півдні України тривають бої, на окремих напрямках російські війська перегруповуються, намагаються йти в наступ, але зазнають втрат. Про це йдеться у вечірньому зведення Генштабу ЗСУ, опублікованому 25 квітня у Facebook.

На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.

В районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка – Заводи та Дібровне – Курулька. Проводить заходи логістичного забезпечення угруповання окупантів.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, зокрема в місті Енергодар, співробітники федеральної служби безпеки рф продовжують вести фільтраційні заходи.

В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу «Азовсталь».

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг. Проводить перегруповання військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.

На тимчасово захопленій території Херсонської області в селищі міського типу Велика Олександрівка окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність до 28 квітня залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.

На тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення. Особливу увагу приділяють «вилученню» алкогольних напоїв та продуктів харчування.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

Російські війська й надалі завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.

«Противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони дальньої дії завдяки переміщенню з території російської федерації додаткових зенітних ракетних комплексів, намагається створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки», – додають у Генштабі.

Російське командування не припиняє пошук шляхів поповнення втрат особового складу в підрозділах, що беруть безпосередню участь у війні на території України.

Зі свого боку українські захисники та захисниці тримають оборону та завдають ворожим військам втрат на напрямках, де тривають активні бойові дії.

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