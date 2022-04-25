Коли чекати шостого пакету санкцій ЄС проти росії

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова очікує, що шостий пакет санкцій проти росії запровадять вже цього тижня. Втім вона зауважує, що між країнами все ще тривають дискусії щодо енергетичного ембарго. Про це пише Європейська правда з посиланням на Euractiv.

«Цього тижня я чекаю анонсу шостого пакету. Це залежить від досягнення найкращого можливого результату переговорів з країнами-членами. Найкращий результат для Комісії – це найсуворіші санкції. Проте нам немає сенсу пропонувати те, що не отримає підтримки», – сказала Юрова.

Вона підтвердила, що найбільш значущими є дискусії щодо заборони імпорту російської нафти. Польща та країни Балтії пропагують повне енергетичне ембарго, тоді як кілька інших країн виступають проти такого кроку з економічних причин, зокрема Німеччина, Угорщина та Австрія.

Італія, яка раніше виступала проти негайного припинення поставок російського газу, тепер вимагає обмеження ціни на газ, що, на думку Риму, позбавить москву деяких її ресурсів.

Крім ембарго на імпорт енергоносіїв, країни ЄС зараз обговорюють санкції проти Сбербанку – найбільшого банку росії. Як зазначила Юрова, санкції щодо банківського сектору швидше за все будуть прийняті, оскільки є ознаки консенсусу між країнами ЄС.

Як писав Львівський портал, ЄС уже запровадив п’ять пакетів санкцій проти Росії, включаючи ембарго на імпорт російського вугілля та заборону на роботу російських і білоруських операторів вантажних доріг в ЄС. Останній пакет санкцій ввели на початку квітня.

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