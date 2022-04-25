ОСТАННІ НОВИНИ

Коли чекати шостого пакету санкцій ЄС проти росії

Наталя Дуляба

|

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова очікує, що шостий пакет санкцій проти росії запровадять вже цього тижня. Втім вона зауважує, що між країнами все ще тривають дискусії щодо енергетичного ембарго. Про це пише Європейська правда з посиланням на Euractiv.

«Цього тижня я чекаю анонсу шостого пакету. Це залежить від досягнення найкращого можливого результату переговорів з країнами-членами. Найкращий результат для Комісії – це найсуворіші санкції. Проте нам немає сенсу пропонувати те, що не отримає підтримки», – сказала Юрова.

Вона підтвердила, що найбільш значущими є дискусії щодо заборони імпорту російської нафти. Польща та країни Балтії пропагують повне енергетичне ембарго, тоді як кілька інших країн виступають проти такого кроку з економічних причин, зокрема Німеччина, Угорщина та Австрія.

Італія, яка раніше виступала проти негайного припинення поставок російського газу, тепер вимагає обмеження ціни на газ, що, на думку Риму, позбавить москву деяких її ресурсів.

Крім ембарго на імпорт енергоносіїв, країни ЄС зараз обговорюють санкції проти Сбербанку – найбільшого банку росії. Як зазначила Юрова, санкції щодо банківського сектору швидше за все будуть прийняті, оскільки є ознаки консенсусу між країнами ЄС.

Як писав Львівський портал, ЄС уже запровадив п’ять пакетів санкцій проти Росії, включаючи ембарго на імпорт російського вугілля та заборону на роботу російських і білоруських операторів вантажних доріг в ЄС. Останній пакет санкцій ввели на початку квітня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів