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У Львові провели спільні великодні сніданки для переселенців

Андрій Котенський

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У львівських прихистках для вимушених переселенців організували великодні сніданки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як відомо, Львівщина прийняла найбільшу кількість українських переселенців. Людей, які тікають від окупантів така кількість, що довелося їх розселяти по школах, садочках, бібліотеках. І у всіх цих установах сьогодні відбуваються великодні сніданки.

«З перших днів війни ми приймаємо вимушено переміщених людей. Як правило, ми щодня давали прихисток для більш ніж 50 осіб: дітей, жінок, старших людей. Тому у таке велике свято ми не могли не організувати спільне частування. Ми приготувати багато пасок (частину з них спекли і принесли напередодні батьки учнів нашого ліцею), яйця, ковбаски, цвиклі (бурячки із хроном), голубці… Маємо вдосталь їжі для всіх гостей», – розповіла директорка ліцею № 52 Світлана Матис.

У цьому ліцеї за одним столом сьогодні зібрались українці з різних областей України: Харківщини, Сумщини, Луганщини, Донеччини та Херсонщини.

Сьогодні до переселенців навідався також мер Львова.

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