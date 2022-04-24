На Личакові вшанували пам’ять Героїв

У день Воскресіння Христового на Личаківському цвинтарі у Львові представники духовенства спільно з родинами загиблих вшанували пам’ять Героїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Очолив спільну молитву єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Владика Володимир (Груца) у співслужінні із настоятелем Гарнізонного храму отцем Тарасом Михальчуком, військовими капеланами.

У своєму слові до присутніх єпископ закцентував, що цьогоріч відзначаємо Великдень у складних умовах війни, але навіть цей біль не може затьмарити світла Воскресіння Христового.

«Цьогорічний Великдень є для нас святом радості серед смутку. Але Великдень є все-таки Великдень, – це є свято Перемоги добра над злом. І Христос є з нами, з нашим народом і йде цього року особливу спільну Пасхальну Дорогу у наших співвітчизниках, у наших Героях», – сказав Владика Володимир (Груца).

Зазначимо, що молитву звершили на полі почесних поховань на вул. Мечникова, на полях почесних поховань № 67 і № 76 Личаківського кладовища.

Фото: Роман Балук

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