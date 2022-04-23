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ЗСУ знищили ще два літаки та п'ять безпілотників ворога

Ольга Денисяка

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Впродовж 23 квітня протиповітряна оборона східного регіону знищила сім повітряних цілей російських окупантів. Про це йдеться у Facebook Повітряного командування «Схід».

Захисники розповідають, що переддень Великодня виявився дуже активним для підрозділів протиповітряної оборони повітряного командування «Схід».

За 23 квітня захисники знешкодили два літаки, за попередніми даними це багатоцільовий винищувач та винищувач-бомбардувальник, а також п’ять безпілотників. Шість з семи повітряних цілей збили на Харківщині, ще один БПЛА – силами бойових розрахунків знищили на Дніпропетровщині.

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