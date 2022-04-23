Зеленський вважає реальним напад рф на Молдову

За даними, що є в наявності в України, можливий напад російської армії на Молдову з оточенням і блокадою міст. Про це, як повідомляє Європейська правда, заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський.

«Щодо Придністров’я і щодо Молдови – чи може статися те саме що і в Маріуполі? Так, може статися. Складна ситуація, накопичення техніки, тисячі танків», – сказав він.

Президент не навів даних, що пояснюють це твердження, але відомо, що армія РФ зараз здійснює наступальні дії на півдні України.

Він впевнений, що зупинити наступ може тільки збройний опір: «Я не вірю що ці люди будуть зупинятися (самі)». Президент додав, що метою РФ є «сухопутний коридор». Раніше Молдова викликала посла Росії через заяви про «коридор до Придністров’я».

Як відомо, у Придністров’ї – окупованій частині Молдови – розміщуються військові підрозділи РФ, які від 2014 року не мають стабільного сполучення з Росією та не мають постачання.

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