У Львові у «Вікні життя» залишили немовля

У «Вікні життя» в одній із львівських лікарень сьогодні зранку залишили двомісячну дитину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у суботу, 23 квітня, у «Вікні життя» залишили хлопчика віком близько двох місяців. Жодних документів чи записки при немовляті не було. Дитина повністю здорова. Наразі малюк під наглядом медичних працівників.

Як наголошують у міському управлінні охорони здоров’я, створення «Вікна життя» не означає схвалення наміру позбутися своєї дитини таким чином, адже жінка має народжувати в належних умовах і якщо на те є причина – відмовлятись і віддавати дитину під опіку держави цивілізовано. Проте в такий спосіб хочуть попередити випадки, коли немовлят залишають у небезпечних місцях і вони гинуть, а також допомогти жінці уникнути суспільного осуду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.