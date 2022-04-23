У лікарнях Львова освятили паски

23 квітня у міських лікарнях Львова освятили паски для людей, які перебувають на лікуванні й не мають змоги зустріти Великдень вдома зі своїми найріднішими. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Освячення, як і щороку, відбулось біля капличок у лікарнях. Адже Великодній час – це особливий час для ділення радістю з усіма людьми, а особливо з тими, які перебувають у медичних закладах і потребують підтримки – не лише фізичної, а духовної насамперед.

Колективи лікарень висловили вдячність духівникам та усім людям доброї волі, які допомагають та підтримують пацієнтів і медичних працівників.

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Фото: ЛМР