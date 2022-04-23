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Туреччина закрила небо для літаків рф, що прямують до Сирії

Ольга Денисяка

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Туреччина закрила повітряний простір для російських військових та цивільних літаків, що прямують до Сирії. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Радіо Свобода.

У Сирії перебуває російський військовий контингент, зокрема бойові літаки.

За словами Чавушоглу, дозволи видавалися на три місяці, термін дії останнього закінчився у квітні, і Туреччина його не продовжувала. Про причини цього кроку він не сказав, проте нагадав про заборону на прохід бойових кораблів, що діє зараз, через протоку Босфор – Туреччина ввела її у зв’язку з війною в Україні.

Через турецький повітряний простір йде найкоротший шлях із Росії до Сирії. Його закриття означає, що доведеться використовувати повітряний простір над Іраном та Іраком.

Чавушоглу зазначив, що Туреччина продовжує посередницькі зусилля у переговорах Росії та України. За його словами, тривають переговори у робочих підгрупах, а також існує попередня згода президентів України та Росії на зустріч у Туреччині.

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