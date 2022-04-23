На Сході ЗСУ за день знищили 150 окупантів

23 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники знищили 150 російських окупантів. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Впродовж дня російські окупанти війська здійснили дві атаки і станом на вечір досі тривають бої. За день українські захисники знищили:

особового складу – до 150

танків – 2

бойових машин – 1

БТР – 8

БМП – 3

МТЛБ – 1

АТ – 3

артилерійських систем – 2

літаків – 1

БПЛА – 1

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