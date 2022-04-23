На Сході ЗСУ за день знищили 150 окупантів

23 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники знищили 150 російських окупантів. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Впродовж дня російські окупанти війська здійснили дві атаки і станом на вечір досі тривають бої. За день українські захисники знищили:
- особового складу – до 150
- танків – 2
- бойових машин – 1
- БТР – 8
- БМП – 3
- МТЛБ – 1
- АТ – 3
- артилерійських систем – 2
- літаків – 1
- БПЛА – 1
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Ольга Денисяка