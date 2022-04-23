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На Сході ЗСУ за день знищили 150 окупантів

Ольга Денисяка

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23 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники знищили 150 російських окупантів. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Впродовж дня російські окупанти війська здійснили дві атаки і станом на вечір досі тривають бої. За день українські захисники знищили:

  • особового складу – до 150
  • танків – 2
  • бойових машин – 1
  • БТР – 8
  • БМП – 3
  • МТЛБ – 1
  • АТ – 3
  • артилерійських систем – 2
  • літаків – 1
  • БПЛА – 1

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