ОСТАННІ НОВИНИ

На Харківщині окупанти обстрілюють житлові будинки: є загиблі і поранені

Ольга Денисяка

|

У Харківській області російські окупанти обстрілюють житлові райони. Семеро людей отримали поранення та троє загинули. Про це в Телеграмі заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомив голова ОВА, окупанти обстрілюють вулиці, житлові будинки та складські приміщення. За попередніми даними, у Харкові шестеро людей поранені, ще один поранений в Чугуївському районі. На жаль, троє людей загинули в Чугуївському та Дергачівському районах.

За інформацією військової адміністрації, ворог навіть у Великдень готує провокації. Через це 23 квітня із 19:00 години по 05:00 годину  неділі, 24 квітня, на всій території Харківської області оголошена комендантська година. За домовленістю з церквами богослужінь цієї ночі не буде. Пересуватися по вулицях в цей час заборонено. Поліція працюватиме у посиленому режимі.

«Вкотре закликаю навіть після завершення комендантської години попри свято не виходити без нагальної потреби на вулицю. Давайте проведемо ці свята вдома та безпечних місцях. Віримо в Збройні Сили! Слава Україні!», – додав Синєгубов.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів