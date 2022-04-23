На Харківщині окупанти обстрілюють житлові будинки: є загиблі і поранені

У Харківській області російські окупанти обстрілюють житлові райони. Семеро людей отримали поранення та троє загинули. Про це в Телеграмі заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомив голова ОВА, окупанти обстрілюють вулиці, житлові будинки та складські приміщення. За попередніми даними, у Харкові шестеро людей поранені, ще один поранений в Чугуївському районі. На жаль, троє людей загинули в Чугуївському та Дергачівському районах.

За інформацією військової адміністрації, ворог навіть у Великдень готує провокації. Через це 23 квітня із 19:00 години по 05:00 годину неділі, 24 квітня, на всій території Харківської області оголошена комендантська година. За домовленістю з церквами богослужінь цієї ночі не буде. Пересуватися по вулицях в цей час заборонено. Поліція працюватиме у посиленому режимі.

«Вкотре закликаю навіть після завершення комендантської години попри свято не виходити без нагальної потреби на вулицю. Давайте проведемо ці свята вдома та безпечних місцях. Віримо в Збройні Сили! Слава Україні!», – додав Синєгубов.

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