«Вкрасти унітаз і померти», – Зеленський про мрію росіян

Президент України Володимир Зеленський вважає, що рф варто подбати про права російськомовних саме у росії, бо новою мрією її громадян стало «вкрасти унітаз і померти». Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави згадав новину про те, що російським військовим зараз ставлять завдання встановити контроль півднем України та вийти до кордону Молдови. Бо нібито там порушують права російськомовних. Проте Володимир Зеленський зауважив, що росії варто краще розібратися з правами своїх громадян.

«Якщо бути чесним, то територія, на якій росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору, просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти», – сказав президент.









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За його словами, такі заяви про Молдову вкотре підтверджують те, що російське вторгнення в Україну – лише початок. Потім рф захоче захопити й інші держави.

«Звісно, ми будемо захищатися стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію російської федерації. Але всі народи, які так само, як і ми, вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом з нами. Мають допомагати нам, оскільки саме ми стали першими на цьому шляху. А хто далі? Якщо той, хто може опинитися далі, хоче залишитися сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це – найбільш ризикована ставка насправді. Бо ви втратите все», – резюмував Володимир Зеленський.

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