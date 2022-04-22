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У Львові влаштують Великодній сніданок для потребуючих

Ольга Денисяка

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У Великодню неділю, 24 квітня, працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб накриють великодній стіл для людей, які користуються послугами установи. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

В установі розповіли, що розпочнеться сніданок о 08:00 год. з молитви.

«Будуть усі традиційні великодні українські страви: паска, яйця, ковбаска, випічка, борщик та інші наїдки. Розпочнеться сніданок зі спільної молитви о 08:00 год. До організації сніданку традиційно долучилися релігійні громади Львова, благодійники та підприємці. Зокрема, дуже допомогли: Корпорація добрих справ, Церква святої Анни і Церква Покрови Пресвятої Богородиці. Але якщо у когось також виникне бажання допомогти, то ми будемо раді усім! Особливо тим, хто зможе допомогти нам саме у великодню неділю», – розповіли в установі.

Якщо ви маєте бажаня допомогти з організацією Великоднього сніданку, телефонуйте за цим номером: 233-14-79.

Зазначимо, що Великодній сніданок у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб відбувається щороку, починаючи з часу відкриття установи.

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