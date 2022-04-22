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Сергій Гайдай: «росіяни не втратять можливість зробити Великдень кривавим»

Наталя Дуляба

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай про те, як минула Страсна п’ятниця і який Великдень цьогоріч чекає на жителів Луганщини:

«День 58. Страсна п’ятниця. «російським християнам» на це байдуже. «Великоднього перемир’я» не буде – орки нам відмовили.

Збираються гатити у найсвітліше свято. Штурми вже почастішали і відбуваються декілька разів на день. В районі Кремінної росіяни продовжують закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснюють перегрупування та готуються до наступу. Отже полегшення не буде, тим паче, адже дехто дуже злий, бо успіху в Рубіжному нема, закріпитися не вдається.

рашисти штурмували Попасну та Новотошківське… знову. І знову вглиб прорватися не змогли й традиційно поїхали додому в пакетах.

Вихідні можуть бути важкими. Сьогодні евакуація була ризикованою, а в Рубіжному взагалі не відбулася, росіяни не дали автобусу навіть заїхати в місто. У Попасній транспорт обстріляли. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Як буде завтра з евакуацією, невідомо. Невідомо, чи буде взагалі…

Особливе свято пройде для 70 тисяч людей у бомбосховищах. Не буде пасок, писанок, богослужіння… Замість церковних дзвонів – канонада.

росіяни вже давно наплювали на все людське, вони йдуть проти Бога і не оминуть можливості зробити Великдень кривавим. Вони готують провокації. Будьте в укриттях! Бережіть себе!

Страсна п’ятниця – це день надії. День, коли ми з нетерпінням чекаємо світлішого завтра. Багато чого сталося, що змінило наше життя за ці 58 днів, але це не похитнуло нашу віру.

Вірю в Бога. Вірю в ЗСУ. Світлий день настане. Воскресіння неминуче».

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