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На Львівщині викрили канал переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Ольга Денисяка

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У Львові затримали чоловіка, який за 12 тисяч доларів обіцяв незаконно переправити чоловіків призовного віку за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, житель Львівщини налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон на період дії воєнного стану. За 12 тисяч доларів США з особи, підозрюваний обіцяв надати документи для безперешкодного перетину кордону військовозобов’язаним чоловікам.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання ним всієї суми. Йому повідомили про підозру в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Підозрюваному загрожує від семи до дев’яти років за ґратами.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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