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За час війни 35 тисяч українців отримали меддопомогу у Львові

Ольга Денисяка

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Українці, які вимушено переїхали з рідних міст до Львова через війну, отримують тут прихисток і допомогу, зокрема й медичну. За цей час лікування й консультації вже отримали понад 35 тисяч українців. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми багато працюємо у наданні медичної допомоги вимушено переміщеним людям. Це і невідкладна допомога, і профілактика, зокрема і планова вакцинація дітей. Це допомога дітям, жінкам і породіллям,  допомога всім, хто її потребує», –  зауважила керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Леся Кобецька.

Так, за час війни 2115 вимушено переміщених українців госпіталізували до лікарень Львова з різними травмами і пораненнями (зараз на лікуванні перебуває 452 людини, інших уже виписали). За амбулаторною допомогою в поліклініки звернулись 21540 українців, з них 2532 – діти, 997 – вагітні жінки (218 з них вже народили немовлят у пологових будинках міста). Мобільні бригади на пунктах реєстрації та тимчасового перебування надали допомогу 11979 людям, з них 126 – за останню добу.

Зауважимо, у міських поліклініках діти мають змогу отримати планові профілактичні щеплення від інфекційних недуг: для цього потрібно звернутися у найближчу поліклініку від місця свого перебування.

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