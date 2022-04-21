В укриттях лікарень Львівщини хочуть облаштувати реанімації та операційні

Бомбосховища у лікарнях Львівської області облаштують для надання повноцінної медичної допомоги. Зокрема, там планують розгорнути операційні та реанімації. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Члени депутатської комісії з питань охорони здоров’я та материнства львівської обласної ради наголосили, що в містах, де тривають активні бойові дії, медичний персонал та пацієнти неодноразово були змушені переховуватися в укриттях не кілька годин, а кілька днів. А десятки повністю знищених лікарень доводять, що у ворога немає нічого святого і необхідно подбати про здоров`я та безпеку пацієнтів й лікарів.

Як зазначила голова комісії Анна Ярмола, багатопрофільних лікарнях необхідно облаштувати бомбосховища, в яких буде можливість розгорнути реанімаційне і операційне відділення.

«В умовах воєнного стану першочерговим завданням для нас є збереження якісного надання медичної послуги усім мешканцям Львівщини і внутрішньо переміщеним особам. Відтак нам необхідно в багатопрофільних лікарнях облаштувати бомбосховища, де б могла надавалася повноцінна медична допомога. Треба, наприклад, розгорнути реанімаційне і операційне відділення, передбачити вентиляцію, санвузли тощо. Ця тема є надзвичайно актуальною під час війни, бо за нею стоять життя людей», – наголосила Анна Ярмола.

Депутати звернулися до Львівської обласної військової адміністрації з проханням знайти фінансову можливість якнайшвидше організувати бомбосховища в багатопрофільних лікарнях за всіма необхідними стандартами.

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