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У ДТП на Львівщині загинув мотоцикліст

Андрій Котенський

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За минулу добу львівські патрульні зафіксували три дорожньо-транспортні пригоди із потерпілими. У аваріях зазнало травм п’ять осіб і ще одна людина загинула. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

На автодорозі Львів — Краковець поблизу населеного пункту Солуки відбулася ДТП між трьома автівками: Peugeot 301, Jaguar E-Pace та AUDI A6. За попередньою інформацією, причиною пригоди став виїзд на зустрічну смугу одного із учасників. Внаслідок зіткнення шпиталізували трьох водіїв та одного пасажира.

На вулиці Хуторівка відбулося зіткнення між тягачем Volvo з причіпом Broshuis та мотоциклом Yamaha FZ 07C. 28-річний водій мотоцикла від отриманих травм, помер у лікарні.

На трасі Київ — Чоп поблизу населеного пункту Дубина відбулося зіткнення між чотирьома автомобілями: Peugeot 5008, Everlast АЦ-18, Volkswagen LT 35 та Mercedes-Benz E 320. Водія останнього авто шпиталізували.

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