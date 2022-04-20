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ЗСУ збили ще дев'ять повітряних цілей ворога

Ольга Денисяка

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Впродовж 19 квітня угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України знищило дев’ять повітряних цілей російських окупантів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

Українські військові уразили дев’ять повітряних цілей. Зокрема:

  • один літак,
  • один вертоліт,
  • шість БПЛА різних типів,
  • крилату ракету.

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 169 літаків, 150 гелікоптерів, 67 засобів ППО та 158 безпілотників.

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