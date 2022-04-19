Росія втратила 319 літаків та гелікоптерів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 20 800 військових, 169 літаки та 150 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 19 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 20 800 осіб,

танків ‒ 802 од,

бойових броньованих машин ‒ 2 063 од,

артилерійських систем – 386 од,

РСЗВ ‒ 132 од,

засоби ППО ‒ 67 од,

літаків – 169 од,

гелікоптерів – 150 од,

автомобільної техніки ‒ 1 495од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 158,

Спеціальна техніка ‒ 27,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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