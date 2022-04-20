Зеленський: Україна готова обміняти військових РФ на маріупольців

Україна готова обміняти російських військовополонених на можливість евакуації гуманітарним коридором людей з Маріуполя. Про це 20 квітня під час брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова обговорити різні формати обміну українців з заблокованого росіянами Маріуполя.

«Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських військових, яких вони залишили. І трупи, і поранених вони кидали. Ми готові заради наших людей, як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну», – сказав Зеленський.

Також Зеленський додав, що бачить лише два шляхи звільнення Маріуполя: надання міжнародними партнерами Україні важкого озброєння та дипломатичний, на який не погоджується російська сторона. Українська сторона постійно намагається організувати евакуацію людей, які залишилися в місті.

За словами президента, ситуація в Маріуполі погіршується з кожним днем.

«Поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. На руках наших військових — соті поранених людей. Захищаючи своєю спиною цивільних, вони втрачають своє життя. Саме за спинами наших хлопців перебувають близько тисячі, наскільки мені відомо, живих цивільних. Хочеться сказати, що все буде просто і завтра ми допоможемо нашим військовим у Маріуполі, але я не можу цього сказати», – сказав він.

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