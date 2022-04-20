Зарплата 20 і більше тисяч гривень: Які вакансії пропонують на Львівщині

Станом на 20 квітня 2022 року у Львівському обласному центрі зайнятості налічується 2375 вільних місць праці. Близько 80 пропозицій працевлаштування зафіксовано із заробітною платою, більшою за 20 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівського обласного центру зайнятості.

Кому працедавці готові платити понад 20 тисяч гривень?

Найбільше шансів знайти високооплачувану роботу у водіїв автотранспортних засобів – 20 вакансій.

Високий заробіток пропонують працедавці представникам медичної сфери: 6 пропозицій зайнятості для лікарів загальної практики-сімейний лікар, 4 для лікарів з медицини невідкладних станів та лікарів-терапевтів, 2 для лікарів-педіатрів та лікарів-невропатологів, по 1 пропозиції для лікаря приймальної палати (відділення), лікаря-анестезіолога, лікаря-нарколога, лікаря-ортопед-травматолога, лікаря-отоларинголога, лікаря-психіатра та лікаря-рентгенолога, 3 для медичних сестер.

Також для осіб із вищою освітою і гарним заробітком пропонують вакансії для 4 агрономів, 3 психологів, 2 бухгалтерів, 2 інженерів-програмістів, для 1 – інженера служби зв’язку, 1 – керуючого фермою.

Бракує в області також 4 операторів-термістів на автоматичних лініях, 3 електрозварників ручного зварювання, по 2 машиніста автогрейдера, машиніста екскаватора, машиніста механічного котка, 1 авторемонтника, 1 тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва.

Окрім того роботодавець шукає 2 представників древньої професії – пивоварів.

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