Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішому форматі. Мешканців та гостей міста просять дотримуватись режиму військового стану та перш за все дбати про власну безпеку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Нічних богослужінь не буде

На час воєнного стану в Україні затвердили правила комендантської години. У Львові вона діє з 23:00 год. до 06:00 год, через що традиційні нічні богослужіння у храмах відбуватися не будуть. Богослужіння будуть заплановані так, щоб вони завершились до початку комендантської години і розпочались у великодню неділю після 06:00 год.

Це рішення підтримали керівники всіх релігійних конфесій Львова і духовенство Львова зробило все можливе, аби збільшити кількість богослужінь і якомога більше вірян змогла долучитись до літургії.

«Вже декілька років поспіль УГКЦ в силу певних обставин (спочатку це була пандемія, тепер війна) не може провести Всецерковного Патріаршого Собору, що має дуже чітке лого: «Церква завжди і всюди з тобою». Цей меседж є дуже важливим зараз. Церква – це не лише будівлі, це – люди, які вірні їй. Тому ми хочемо нагадати всім українцям: де б вони не були – церква завжди буде з вами.

Є дуже чіткі рекомендації для всіх храмів, щоб вони так організовувати великодні богослужіння, аби це не порушували режиму воєнного часу. Ми просили, щоб місцеві священники пропрацювати на місцях всі деталі, всі можливі небезпеки, адже ми є відповідальними за безпеку вірян. Ми можемо розпочинати пасхальні богослужіння із суботи з 19:00, щоб якомога більша кількість вірних мала можливість взяти участь у божественній літургії», – зазначив Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради, прессекретар Львівської єпархії УГКЦ.

Якщо під час богослужінь лунатиме тривога і буде загроза ракетних ударів, то настоятелі церков будуть просити мешканців перейти в найближче укриття. Про всі укриття представники духовенства повідомлені.

Онлан-трансляції богослужінь

Багато львівських храмів будуть проводити онлайн-трансляцію богослужінь, тож духовенство запрошує до молитви всі українців, в якому куточку світу вони б зараз не перебували. Їх розклад опублікують згодом.

«Якщо говорити про духовний зміст Великодня, то він залишається незмінним. Більше того – в умовах війни він є ще більш особливим, надихаючим та актуальним, адже Великдень – це перемога Христа над смертю, добра над злом та світла над темрявою. Коли ми святкуємо Пасху, ми повинні усвідомлювати, що як би важко не було, які б скорботні умови ми не переживали, все одно перемога буде за добром, за правдою», – наголосив ключар Свято-Покровського кафедрального собору Львівсько-Сокальської єпархії ПЦ протоієрей Михайло Сивак.

Кладовища працюватимуть

Львів’яни мають традиції на великодні свята відвідувати кладовища, то тут жодних змін немає – цвинтарі будуть працювати як звично.

Громадський транспорт курсуватиме з 06:00 год.

Громадський транспорт буде працювати за звичним графіком і виїде на маршрути одразу після закінченню комендантської години, щоб люди встигли потрапити на ранкові богослужіння.

Традиційні гаївки

Цьогоріч будуть і певні зміни із традиційними великодніми заходами. Велику популярність завжди мали гаївки в Музеї народної архітектури і побуту. Цього року їх видозмінили.

У міськраді пояснюють, що загалом формат відзначення Великодня буде дещо скромнішим та розосередженим на більш локальні заходи. У Львові організували низку заходів у міських бібліотеках, в Палаці Гната Хоткевича, у Львівському кіноцентрі, в Органному залі.

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