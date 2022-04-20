У Львові організовують безкоштовні курси домедичної допомоги

У Львові проведуть три безкоштовні курси домедичної допомоги. Старт курсів – 27 квітня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Для зручності курси відбуватимуться у різні дні та на різних локаціях, аби охочі могли зареєструватись та обрати зручний час і розташування. Зокрема:

27 квітня 2022 року, 11:00-17:00 у Бібліотеці на Повітряній, вул. Повітряна, 88;

28 квітня 2022 року, 11:00-17:00 у Першій Львівській Медіатеці, вул. Мулярська, 2а;

1 травня 2022 року, 12:00-18:00 у SMART бібліотеці, вул. Професора Ковалика, 1.

У кожної групи – однакова програма курсу, яка передбачатиме багато практичної роботи. В одній групі може навчатись до 30 людей. За умови великої кількості охочих, команда проведе додаткові зустрічі у травні.

Реєстрація на курси – за посиланням. Кінцевий термін заповнення форми – до кінця доби 23 квітня.

Навчання організовують спільно команда КУ Інститут міста, мережа Центрів Едукації та управління культури ЛМР за підтримки DVV INTERNATIONAL IN UKRAINE

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