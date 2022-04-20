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У Львові демонтували самобуд неподалік Оперного театру

Андрій Котенський

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У Львові на виконання рішення суду демонтували незаконну конструкцію пабу «Когут», що на проспекті Чорновола, 2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як інформують у юридичному департаменті, історія самобуду тривала понад 10 років та супроводжувалась судовими процесами у різних інстанціях.

«Історія знесення самочинного будівництва на просп. Чорновола, 2 тривала понад 10 років та супроводжувалась безліччю судових процесів. Спершу, скасоване рішення Господарського суду на підставі якого ТЗОВ «Гурман» зареєструвало право власності на 80,3 м кв. на нежитлову будівлю на просп. Чорновола, 2. Це рішення підтримано і апеляційною, і касаційною інстанціями.

Однак, навіть під час розгляду цієї справи, ТзОВ «Гурман» неодноразово відчужували це майно, аби змінювати власника та затягувати розгляд справи. Однак, нарешті Львівський апеляційний господарський суд підтримав рішення Господарського суду у Львівській області за позовом Львівської міської ради про демонтаж самочинного будівництва», – розповіла директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

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