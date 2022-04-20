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Сумську та Чернігівську області обстріляли з території РФ

Анастасія Диняк

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З території Росії ворог обстріляв Сумську область з градів, а Чернігівську – з мінометів. Про це на брифінгу в Медіа-центрі Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Так, прикордонники зафіксували, що ворог веде обстріли по областях України з території Росії.

«Ворог в один з днів тричі вів мінометний вогонь по території Чернігівської області навпроти державного кордону. Снаряди влучали поряд з населеним пунктом Синьківка, над місцевістю постійно кружляв ворожий безпілотник. На напрямку Синьківки прикордонний наряд виявив групу осіб зі зброєю, яка намагалась потрапити на територію України. По невідомих було відкрито вогонь, після чого вони відійшли. Розвідувально-пошукові групи на Чернігівщині продовжують виявляти схрони зі зброєю, боєприпасами та снарядами, що були залишені військовослужбовцями РФ», – розповів Демченко.

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