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Російську техніку з Київщини помітили в Маріуполі

Анастасія Диняк

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У Маріуполі з’явилася нова ворожа техніка з позначками «V». Ймовірно, її перекинули з Київщини. Про це пише hromadske.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар розповів, що сили російських окупантів у блокадному Маріуполі значно переважають сили української оборони. На його думку, росіяни могли перекинути туди техніку з інших регіонів України.

«У них техніка, танки, літаки, працює корабельна артилерія. У нас змоги збивати літаки та підбивати кораблі, на жаль, немає… У Маріуполі працює техніка з позначками букви V. Вдалося знищити один танк. Це свідчить про те, що вони перекинули сюди свіжі сили. І, мабуть, це ті ж самі, що були під Києвом», – заявив Паламар.

Він додав, що цивільні бояться виїжджати гуманітарним коридором, про який оголосила російська сторона, через інтенсивні обстріли. За словами заступника командира «Азову», наразі відомо про декілька укриттів, у кожному з яких близько ста мирних мешканців, зокрема малолітні діти.

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