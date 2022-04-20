рф атакує міста по всій Україні, щоб зірвати переміщення підкріплень та зброї на схід, – розвідка

росія атакує міста по всій Україні, щоб спробувати зірвати переміщення українських підкріплень та зброї на схід країни, де зараз зосереджені основні бої. Про це повідомляє британська розвідка, передає hromadske.

У Великій Британії фіксують, що військова присутність росії на східному кордоні України зростає. А бої на Донбасі – посилюються, російські війська намагаються прорвати українську оборону.

Повітряна активність росії на півночі України, схоже, залишається низькою після виходу їхніх військ із півночі Києва. Але залишається ризик точних ударів по пріоритетних цілях по всій Україні.

Нагадаємо, 18 квітня росія російські військові завдали удару по Львову. Внаслідок ракетного удару загинули людей, ще 11 отримали поранення, серед них є дитина.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що основні зусилля росіян зосереджені на захоплені Маріуполя. Також окупанти намагаються продовжити наступ, щоб захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Тривають бої в районах Кремінної, Торського та Зеленої Долини. Окупанти перегруповуються для наступу у напрямку на Лиман, здійснювали штурм у районі Мар’їнки. Намагаються наступати для просування вглиб Попасної, без успіху спробували штурмувати Рубіжне та Сєвєродонецьк.

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