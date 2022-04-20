Полковнику Олександру Зугравому присвоїли Героя України

Випускник Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного полковник Олександр Зугравий, який у цей непростий для України час очолює Регіональне управління Сил територіальної оборони «Схід», отримав відзнаку Героя України та ордено Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Як відомо Олександр Зугравий ще з 2014 року, з початком російської агресії на Сході України, у складі окремої повітрянодесантної бригади мужньо протистояла ворогу у Дебальцевому, його рота хоробро діяла у боях за Шахтарськ та Савур-Могилу.

У Шахтарську капітан Зугравий особистим прикладом навчав підлеглих воювати. Скажімо, на другий день боїв за місто, окрім того, що керував боєм, ротний, усвідомлюючи, що механіки-водії в один із моментів перебували, як мовиться, у «ступорі», сам переганяв у безпечне місце бойову техніку під час ворожого обстрілу та пожежі. Іншими словами, у складній ситуації, попри небезпеку, тягар бою «брав на себе»!

Заповзято воював Зугравий і під час боїв за стратегічно важливу висоту Савур-Могилу. Під час одного зі штурмів його було важко поранено, однак, поле бою він не полишив і бойове завдання виконав! За виявлені мужність і героїзм у протистоянні з ворогом його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

І нині, з перших днів війни, згуртовані та навчені бойові підрозділи територіальної оборони мужньо протистоять агресору на визначених ділянках фронту східного регіону країни. На початку березня за чисельні вдало сплановані та проведені операції офіцер був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

4 квітня Президент України Володимир Зеленський присвоїв полковнику Олександру Зугравому звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі.

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