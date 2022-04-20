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На потреби армії передають 42 авто та 4.5 млн грн, що були у заставі на Львівщині

Андрій Котенський

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Від початку повномаштабного вторгнення росії в Україну у дохід держави звернено понад 4,5 мільйона гривень застав на Львівщині. Кошти буде перераховано на спеціальний рахунок для підтримки армії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Окрім того набрали законної сили ухвали про передачу у користування Збройних Сил України уже 42 транспортних засобів, вилучених у ході досудового розслідування кримінальних проваджень. Серед них 38 легкових авто та 4 мікроавтобуси.

Окрім цього, на оборону країни передано зброю, боєприпаси та необхідні комплектуючі частини до бойової техніки.

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