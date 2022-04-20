На час воєнного стану Starlink буде доступний для всіх українців

На період дії воєнного стану в Україні всім користувачам надали доступ до використання супутникових терміналів системи Starlink. Про це йдеться у Facebook міністра цифрової трасформації України Михайла Федорова.

Так, Нацкомісія за ініціативи Держспецзв’язку ухвалила рішення, яким передбачено:

на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів;

внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.

«Стрімко рухаємося у технологічне майбутнє, поки наш північно-східній сусід рухається у середньовіччя», – написав Федоров.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни міністр цифрової трасформації України Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже через тиждень він отримав відповідь, а через тиждень в Україну доставили перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою.

Наразі в країні працюють понад 10 тисяч станцій. Зокрема вони допомагають ЗСУ бути на зв’язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів та медзакладів. Декілька таких терміналів вже є і на Львівщині.

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