До кінця року Німеччина відмовиться від російської нафти

До літа 2022 року Німеччина планує скоротити імпорт російської нафти вдвічі, а вже до кінця року відмовитися повністю. Про це пише Суспільне.

Так, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна перестане купувати нафту в РФ вже до кінця року. Згодом Німеччина планує відмовитися і від російського газу.

«Тому що наша спільна відмова, повна відмова Європейського Союзу – це наша спільна сила», – наголосила міністерка.

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