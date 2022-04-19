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У Львові взяли під варту кримську чиновницю, яку підозрюють у держзраді

Анастасія Диняк

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Львівські прокурори повідомили про підозру в держзраді та взяли під варту  посадовицю кримського міністерства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

За даними слідства, з 2014 по 2021 рік жінка обіймала керівну посаду в незаконно створеному міністерстві на території тимчасово окупованого Криму. Підозрювана сприяла утвердженню окупаційної влади РФ та надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Жінку затримали у квітні 2022 року у Львові. Їй оголошено про підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Затриманій загрожує до 15 років за ґратами.

Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 4 мільйонів гривень застави.

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