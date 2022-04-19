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У Львові переселенців безкоштовно навчатимуть чотирьом професіям

Андрій Котенський

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Львівські заклади профтехосвіти запрошують внутрішньо переміщених людей, які зараз проживають у Львові, на безкоштовні навчальні курси для працевлаштування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти Львова запрошують на безкоштовні короткотривалі навчальні курси для отримання часткових кваліфікацій із таких професій:

  • швачки – Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова. Початок навчання – з 28 квітня. Контакти: 032-262-43-25, 0679672379;
  • піцайоло – Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова. Початок навчання – з 3 травня. Контакти: 032-262-43-25, 0679672379;
  • продавець-касир – Львівське вище професійне училище харчових технологій. Початок навчання – з 3 травня. Контакти: 032-242-27-33, 0932380907;
  • сантехнік – Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва. Початок навчання – з 4 травня. Контакти: 032-263-53-90.

Слухачів усіх курсів будуть забезпечувати витратними матеріалами. Після закінчення навчання всі вони отримають сертифікат про пройдений курс та допомогу з працевлаштуванням.

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