На сході ЗСУ відбили три атаки і знищили 30 окупантів

Протягом вівторка, 19 квітня, українські військові на сході відбили три ворожі атаки, знищили три десятки окупантів та низку їхньої техніки. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.
Російські війська продовжують наступ на сході України. Упродовж 19 квітня ЗСУ відбили три їхні атаки та знищили:
- 30 окупантів;
- 2 танки;
- 8 БТР/БМП;
- 2 АТ;
- вертоліт.
Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила 20 800 своїх військових, 169 літаків 150 гелікоптерів, 802 танки та іншу техніку. Детальніше – тут.
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Наталя Дуляба