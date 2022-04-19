На сході ЗСУ відбили три атаки і знищили 30 окупантів

Протягом вівторка, 19 квітня, українські військові на сході відбили три ворожі атаки, знищили три десятки окупантів та низку їхньої техніки. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Російські війська продовжують наступ на сході України. Упродовж 19 квітня ЗСУ відбили три їхні атаки та знищили:

30 окупантів;

2 танки;

8 БТР/БМП;

2 АТ;

вертоліт.

Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила 20 800 своїх військових, 169 літаків 150 гелікоптерів, 802 танки та іншу техніку. Детальніше – тут.

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