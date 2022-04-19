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Малечу Львова запрошують на майстер-клас із виготовлення традиційних писанок

Андрій Котенський

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У Львові організовують традиційну «Школу писанкарства». Це щорічний захід для дітей та гостей міста, де можна дізнатись більше про великодні традиції та взяти участь у творенні власних писанок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вже в середу, 20 квітня, з 13:00 до 15:00 год. відбуватимуться безкоштовні майстер-класи з писанкарства, де педагоги навчатимуть традиційному розпису писанок, а також розповідатимуть про різноманітні орнаменти й техніки розпису та загалом про традиції святкування Великодня.

Для проведення майстер-класів підготовлено 2 локації у центральній частині міста (площа перед Домініканським собором на вул. Музейна, 1 та площа Святого Юра) та 1 локацію на Сихові, поруч із Центром Довженка.

Участь у майстер-класах – безкоштовна.

«​​Школа писанкарства – це захід, який ми організовуємо щороку, і зазвичай він триває впродовж усього тижня підготовки до Великодня, втім цього року, в умовах воєнного стану, ми вирішили не скасовувати захід, а провести його трішки меншим форматом. У майстер-класах можуть брати участь усі охочі діти шкільного віку. Сподіваємося, що їм буде цікаво дізнатись про особливості розпису львівських писанок, а також вони зможуть відпочити в оточені одноліток та отримати позитивні емоції, які зараз так необхідні», – розповідає керівник напряму розвитку дитячого дозвілля в управлінні молодіжної політики Львівської міської ради Діана Наорлевич.

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