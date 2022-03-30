Через війну біженцями стали більше 4 мільйонів українців, – ООН

З початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали понад 4 мільйони людей. Найбільше українських біженців прибули до Польщі. Про це пише Суспільне з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Так, до Польщі виїхали 2,337 мільйона людей, до Румунії – 608,9 тисячі, до Угорщини – 364,8 тисячі, до Словаччини – 281,2 тисячі. У Молдові наразі перебувають 387,2 тисячі людей, проте частина з них поїхала далі до Румунії і її включено до відповідної цифри.

Згідно з даними ООН, 350,6 тисячі людей вважають біженцями з України в Росії, а 10,9 тисячі – у Білорусі.

Крім того, всередині України змушені були переїхати ще близько 6,5 мільйона людей. За попередніми оцінками, близько 13 мільйонів громадян застрягли в постраждалих районах або не можуть виїхати.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.