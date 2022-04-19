«Львів зустрічає». Які заходи для переселенців доступні цього тижня

Вимушено переміщених українців, які опинилися у Львові запрошують на безкоштовні екскурсії та концерти. Програма подій «Львів зустрічає» охоплює легкі ознайомчі прогулянки вулицями, парками та мистецькими просторами Львова, які проводитимуть засновники та працівники місцевих культурних інституцій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Розклад подій на тиждень

Вівторок, 19 квітня:

19:00 – музика Баха, вибрані органні твори композитора у виконанні солістки Органного залу Олени Мацелюх. Зустріч – Львівський органний зал. Тривалість – 1 година. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: google1.

Контактна особа: 0957453437, Юля.

Середа, 20 квітня:

14:00 – конкурс дитячих малюнків у Меморіальному музеї Станіслава Людкевича. Зустріч – біля пам’ятника Грушевському (проспект Шевченка). Контактна особа: +380934453537, Валерія.

15:30 – лекція «Відома і невідома Соломія Крушельницька» у музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької. Зустріч – біля пам’ятника Франку (вул. Університетська, 1). Контактна особа: +380934453537, Валерія.

19:00 – Палестріна і музика відродження. Музика видатних майстрів Відродження звучатиме у виконанні Львівського муніципального хору «Гомін» у поєднанні з органом. Зустріч – Львівський органний зал. Тривалість – 1 година. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: google.10. Контактна особа: 0957453437, Юля.

Четвер, 21 квітня:

15:00 – пішохідна екскурсія «Місця терору: від забуття до пам’яті», новий маршрут із циклу вуличних екскурсій «Львів: життя на території терору» від Галини Вилійки, гідеси Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору». Зустріч – проспект Свободи, пам’ятник Тарасу Шевченку. Тривалість – 1,5-2 години. Контакти: +380639920767.

П’ятниця, 22 квітня:

15:00 – дитячий архітектурний квест у Пороховій вежі. Пізнавально-розважальна програма для дітей від 8 років. Кількість місць обмежена, група до 10 дітей. Попередня реєстрація обов’язкова за телефоном: +380688608604. Тривалість – 1 година.

19:00 – Libera me. Органна музика українських композиторів. Привідкрити для себе світ української органної музики запрошує Львівський органний зал разом із солісткою Світланою Позднишевою. Зустріч – Львівський органний зал. Тривалість – 1 година. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: google2. Контактна особа: 0957453437, Юля.

Субота, 23 квітня:

13:00 – прогулянка регіональним ландшафтним парком «Знесіння» з Павлом Гудімовим та Олександрою Сладковою. Зустріч – біля Порохової вежі (вулиця Підвальна, 4). Контакти: +380979249792, артцентр «Я Галерея».

19:00 – Музика Баха. Вибрані органні твори композитора у виконанні солістки Органного залу Олени Мацелюх. Зустріч – Львівський органний зал. Тривалість – 1 година. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: google3. Контактна особа: 0957453437, Юля.

Неділя, 24 квітня:

14:00 – Валерія Балаховська. Органний концерт. Зустріч – Львівський органний зал. Тривалість – 1 година. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: google4. Контактна особа: 0957453437, Юля.

17:00 – Вальси Шопена. Зануритися у світ Шопенівських вальсів, а також мазурок і ноктюрнів запрошує піаніст, соліст Львівського органного залу Андрій Макаревич. Зустріч – Львівський органний зал. Тривалість – 1 година. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: google.7. Контактна особа: 0957453437, Юля.

19:00 – Великодній органний концерт. Світла музика Великодня, яка дарує радість і вселяє надію. Зустріч – Львівський органний зал. Тривалість – 1 година. Обов’язкова попередня реєстрація для учасників: google.8. Контактна особа: 0957453437, Юля.

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