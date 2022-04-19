ЛКП «Лев» запрошує долучитись до вигулу безпритульних собак

Після низки звернень від охочих ЛКП «Лев» відновлює вигул собак волонтерами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Лев».

У ЛКП «Лев» переконані, що чотирилапі друзі завжди підтримують нас у важкі хвилини, розуміють та допомагають долати найрізноманітніші труднощі у житті. З ними можна бодай трохи відволіктись і забути про всі жахіття, які відбуваються в нашій країні.

Від початку воєнного стану працівники самостійно займались вигулом собак, що перебувають на ЛКП «Лев». Однак, за цей час надійшло чимало звернень від охочих долучитись до волонтерства з вигулу хвостатих.

Відтак у ЛКП «Лев» прийняли рішення відновити вигул собак волонтерами, щоправда за оновленими правилами.

Як і було раніше, ви можете прийти погуляти з собачкою у волонтерський час з 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 17:00.

Щоб стати волонтером необхідно підписати волонтерську угоду з ЛКП «Лев». Для цього потрібно прийти на підприємство і при собі мати паспорт.

На час воєнного стану вигул собак дозволений тільки на тренувально-вигульному майданчику навпроти ЛКП «ЛЕВ».

При оповіщенні «повітряна тривога» волонтер повинен повернути собаку на ЛКП «ЛЕВ» і якомога швидше переміститись в найближче укриття, за адресою вул. Промислова, 60 – «Кераміка». У жодному разі не залишати тварину без нагляду та не ігнорувати сигналів оповіщення.

Чк відомо ЛКП «Лев» працює щодня з 8:00 до 20:00 за адресою вул. Промислова, 56.

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