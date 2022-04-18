З’явились перші фото підбитого крейсера «Москва»

У мережі з’явилися перші фото пожежі на російському крейсер «Москва». Про це повідомляють на сторінці OSINTtechnical в Twitter.

«Я не можу стверджувати, але це крейсер класу «Слава» і я не думаю, що ще хоча б один з них був знищений таким чином», – йдеться у повідомленні.

На фото видно, що розташування східних конструкцій, ілюмінаторів та антени 3Р41 відповідне до того, що було на затонулому крейсері. Окрім того, можна помітити вертолітний майданчик такий ж, ким була оснащена «Москва».

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня дві українські ракети «Нептун» влучили у крейсер «Москва», який є флагманом Чорноморського флоту росії. Виникла пожежа і, як стверджувало оперативне командування «Південь» ЗСУ, корабель почав тонути.

Тим часом росія не визнала, що «Москву» обстріляли українські військові, а стверджувала, що на судні здетонували боєприпаси. міноборони рф також стверджувало, що корабель є досі на плаву і його відбуксовують до порту.

У Пентагоні зі свого боку припускали, що крейсер «Москва» все ще не під водою. Там припускали, що пошкоджений корабель можуть доставити до Севастополя на ремонт.

Як писав Львівський портал, вартість крейсера «Москва» оцінюють у 750 мільйонів доларів. Це є найдорожчою військовою втратою росії у війні з Україною.

Відомо, що «Москва» брала участь в операції біля острова Зміїний в Одеській області і, за українськими даними, саме цьому крейсеру сказали: «Русский военный корабль, иди на ***». Водночас цей корабель також став ескізом для однойменної поштової марки.

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