Ворог намагається прорвати оборону на декількох напрямках, в основному на Ізюмському – Залужний

Російські окупанти намагаються прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, впродовж останніх тижнів противник здійснив перегрупування сил і засобів на сході та намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському. Військове командування забезпечує посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Росіяни гостро погіршили гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

Залужний запевняє, що попри переважаючі сили противника, на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат.

«Продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, у тому числі за рахунок матеріально-технічної допомоги країн-партнерів. Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсону. Ми не даємо ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя. Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування Збройних Сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля «Саратов» у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря», – заявив Валерій Залужний.

Ситуацію на південному напрямку головнокомандувач ЗСУ назвав контрольованою. Зокрема, суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається.

Також Валерій Залужний закликав мешканців звільнених територій бути обережними, оскільки ворог залишив чимало мін та розтяжок.

Крім того він наголосив, що на всій території України залишається висока загроза ракетних ударів та закликав не ігнорувати повітряні тривоги. Також вкотре нагадав про заборону оприлюднювати у соцмережах іформації ро наслідки ударів, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником.

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