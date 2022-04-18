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В зоні ООС українські військові відбили сім атак ворога

Ольга Денисяка

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Впродовж 18 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили сім атак ворога та завдали втрат російським окупантам. Про це йдеться у Facebook ООС.

«На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в зоні ООС українські захисники знищили 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет противника разом з розрахунком. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

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