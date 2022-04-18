Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, – Подоляк

Заступник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна готова обміняти Віктора Медведчука на звільнення всіх захисників та мешканців Маріуполя, але сумнівається, що на це піде росія. Про це повідомляє Українська правда.

«Це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у нього (Медведчука – ред.) в голові і на яку може погодитися Україна. Ми готові, я так вважаю, як держава всіх людей забрати з Маріуполя, щоб вони там не гинули. Але мені видається, що рф не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент», – заявив Подоляк.

Водночас Подоляк має надію, «що хтось, може, підкаже політичному керівництву рф, що це було б непогано з точки зору гуманістичного підходу».

«Але я себе ловлю на думці – який гуманістичний підхід, коли ми говоримо про рф?», – додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, затриманий Службою безпеки нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук у понеділок звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

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