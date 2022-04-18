США оцінили кількість російських військ на півдні та сході України

За оцінками США, з кінця минулого тижня Росія додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГр) до своїх сил на сході та півдні України, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр досягла 76. Як пише CNN, про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає УП.

«Вони збільшили свої можливості всередині України», – йдеться в повідомленні.

Всі російські сухопутні сили нині зосереджені на сході та півдні України, але, за словами чиновника, США не можуть точно визначити, як вони розподілені. Між тим, США вже направили в регіон чотири рейси безпекової підтримки України з нового раунду допомоги, санкціонованої президентом США Джо Байденом на суму 800 мільйонів доларів, зазначив чиновник.

За його словами, ще один рейс має прибути «протягом наступних 24 годин». Жодних подробиць про те, яке обладнання було на рейсах, він не надав.

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