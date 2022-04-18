Росіяни завершили перегрупування для наступу на сході України, – Міноборони

Російський агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні. Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

«Наразі агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів. Найінтенсивніші бойові дії ведуться у Слобожанському і Донецькому операційних районах», – сказав Мотузяник.

За його словами, зс рф завершують створення наступального угруповання в східній операційній зоні. Водночас противник не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури України.

«Зокрема, літако-вильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилося у півтора раза. Окупант готується до наступу на сході України, аби встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської областей і забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим», – зазначив речник Міноборони.

Як повідомлялося, у Генштабі ЗСУ вважають, що за всіма ознаками війська рф здійснюють перегрупування для зосередження основних зусиль на східному напрямку.

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