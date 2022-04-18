На Львівщині мікроавтобус наїхав на пішохода

У селі Гряда Львівського району мікроавтобус наїхав на пішохода, унаслідок чого той загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У неділю, 17 квітня 0 21:50 у селі Гряда Львівського району сталася аварія. Автомобіль «Рено Мастер», за кермом якого був 53-річний мешканець одного з сіл району, наїхав на пішохода. Постраждалим виявився 51-річний львів’янин. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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